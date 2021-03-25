ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale
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ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | Güncel

ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde Kuğulu Parkı karşısında asfalt altında oluşan çökmeyi fark ederek hızlı şekilde müdahale etti.

ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde Kuğulu Parkı karşısında asfalt altında oluşan çökmeyi fark ederek hızlı şekilde müdahale etti. 2006 yılında hatalı imalat nedeniyle Kuğulu 1 Alt Geçidi'ne sızan atık su hattı, ASKİ ekipleri tarafından yeniden hat güzergahına bağlandı.

Kent genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren ASKİ ekipleri, kentin ana aksı olan Atatürk Bulvarı üzerinde Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği önündeki asfaltta (Kuğulu Park'ın karşısı) meydana gelen çökmeyi fark ederek, anında müdahale etti.

Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte yaşanabilecek çökme tehlikesinin önüne geçilmesini sağlayan ASKİ ekipleri, yoğun kar yağışının altında sabahın erken saatlerine kadar riskli alanda çalışarak onarımı tamamladı.

Yer altı kamerasıyla takip

Kentte birkaç gündür devam eden sağanak yağış sonrasında Kuğulu 1 Alt Geçidi'ne sızan atık suyu yer altı kamerası yardımıyla takip eden ekipler, toprağın çekilmesi ile bulvar üzerindeki asfaltın altında boşluk oluştuğunu tespit etti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlteriş Erdaş'ın da incelemelerde bulunduğu noktada vakit kaybetmeden kazı çalışması başlatan ekipler, söz konusu atık suyu yeniden hat güzergahına almayı başardı.

Atık su hattı hatalı yapılmış

Sorunun Kuğulu Kavşağı'nda 2006-2007 yıllarında yapılan atık su hattının hatalı yapılmasından kaynaklandığına, zamanla yol oluşturarak Kuğulu 1 Alt Geçidi'ne sızan atık su ile birleşen yağmur suyunun Atatürk Bulvarı'nda çökme riski doğurduğuna dikkat çeken Öztürk, 15 yıl önce yapılan hatalı imalatın neredeyse can ve mal kaybına sebep olabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Çalışmaya başladığımızda atık su hattı baca çıkışından itibaren 3 metrelik bir kısmın açıktan kum çuvalları ile tahkimat yapılarak boru içine yönlendirildiğini gördük. Çuvallarla çevrilen söz konusu kısımda taş duvar örerek, beton attık. Zamanında buraya yağmur suyu hattı inşa edilirken, beton, taş ve duvar örülmesi gereken yere ne yazık ki sadece kum torbaları koyarak suyu yönlendirmeye çalışmışlar. Zamanla sistem iflas edince de ciddi sızmalar meydana gelmiş. Ekiplerimiz durumu fark eder etmez hemen harekete geçerek toprağın boşaldığı yerleri kazı ile genişletip, burada stabil bir yapı oluşturmak için çalışma başlattı. Şu an müdahale etmemiş olsaydık ilerleyen zaman içinde havaların ısınmasıyla birlikte zemin daha da gevşeyecek ve ciddi çökmeler, belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz olası felaketler söz konusu olacaktı."

ASKİ ekiplerinin çalışmayı tamamlamasının ardından yol trafiğe açılırken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de çalışma alanında asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale
ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale
ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale
ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale
ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale
ASKİ'den Atatürk Bulvarı'nda hayat kurtaran müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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