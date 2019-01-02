Aski'den 2018 Yılı Değerlendirmesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) şehir merkezi ve ilçelerde verdiği içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerini sürdürdü. ASKİ, son 4 yılda 655 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, bin 500 kilometre içme suyu hattı ve 355 kilometre de isale ve terfi hattı döşedi.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şehir merkezi ve ilçelerde vermiş olduğu içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerini, 2018 yılında da sürdürdü. 14 bin 125 kilometre alanda, yıl boyunca çok sayıda projeye imza atan ASKİ, 2014'ten bu yana 655 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, bin 500 kilometre içme suyu hattı ve 355 kilometre de isale ve terfi hattı döşemesi gerçekleştirdi.

İmamoğlu ve Ceyhana dev yatırımlar

İmamoğlu ilçesine önemli bir yatırım yapan ASKİ, 120 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattının yapımını gerçekleştirdi. 100'lük, bin 200'lük ve bin 400'lük olmak üzere üç ayrı boru döşeyen ASKİ ekipleri, yağmursuyu hatlarına ızgara bağlantılarını da tamamladı. 2018 yılında Ceyhan'ın içme suyu mevcut şebeke değişim inşaatına başlayan ASKİ, yaklaşık 70 kilometrelik içme suyu hattını yeniledi. Uzun süredir kullanılan ve eskimeye yüz tutmuş içme suyu şebeke borularının değişim işinde, Hdpe ve Duktil olmak üzere daha sağlıklı iki çeşit boru kullanıldı.

2014 yılından bu yana Karataş ve Yumurtalık'taki 42 mahalleye de toplam 233 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşendi. Sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık'ta 40 yıldır süregelen içme suyu sorunlarına köklü çözüm getiren ASKİ, Karataş'a 157 bin 238 metre, Yumurtalık'a 75 bin 959 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi tesis ederek ilçe halkını kaliteli içme suyuna kavuşturdu.

Adana'da bir ilk: Mikro Tünel Projesi

Turgut Özal Bulvarı üzerinde inşa edilen yaklaşık 6 kilometrelik Mikro Tünel Projesi, Adana'da Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez uygulanan bir proje olma özelliğine sahip. Aşırı yağışlarda Kuzey Adana bölgesinden Güney Adana bölgesine giden yağmur sularının oluşturacağı su baskınları ve sel felaketlerini önleme amacıyla gerçekleştirilen proje, her şeyin sistematik bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde ise kanalizasyon çalışmalarını tamamlayıp içme suyu projesine başlayan ASKİ ekipleri, yeni yapılan bulvarda toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin 500 metre olan çalışma kapsamında 160 milimetre çapında PVC boruların döşemesini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda söz konusu proje dahilinde 150 metre uzunluğunda Çatalan ana hattındaki bin 400'lük borular da beton kılıf geçirilerek koruma altına alınıyor.

ASKİ, kış hazırlıklarını da titizlikle yaptı

ASKİ ekipleri her sene kışa girerken hava şartlarının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı önlemini aldı. Bu sene de yağışlı havaların yaklaşmasıyla birlikte şehir merkezinde yağmur suyu hatlarının temizlik ve bakım işleri hızlandırıldı. Çalışmalarını titizlikle yürüten ASKİ, yağmur ızgaralarını temizleyerek oluşan su taşkınlarının önüne geçti. Doğal afet niteliği taşıyan yağmurların sonucunda, ASKİ'nin çalışmalarından bağımsız olarak altyapısal nedenlerden kaynaklanan bir şekilde su birikintisi oluşan yerlere ise ivedilikle müdahale edildi ve sorunlar giderildi.

Su faturalarında yüzde 10 indirim

Kasım ayında gerçekleşen ASKİ Genel Kurulu'nda suya yüzde 10 indirim yapılması kararı alındı ve uygulanmaya başlandı. 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle kesilen su faturalarında "su tüketim bedeli" ve "atık su bedeli" üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. 17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulu'nda ise suyu daha önce yüzde 50 indirimli kullanan şehit yakınları ve gaziler için suyu ücretsiz kullanmaları kararı alınmıştı. Engelli aboneler ise hali hazırda suyu yüzde 50 indirimli tüketiyor. - ADANA

Kaynak: İHA