ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ'de görevde yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni yıldaki ilk oturumunda yaptığı konuşmada, belediyede sözleşme iptallerinin yaşandığını, bu nedenle 30 bin işçinin "diken üstünde" olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçimden önce "ehliyet, adalet, liyakat" vurgusu yaparak "rozetsiz başkan" olacağı yönündeki sözlerini hatırlatan Burhan, şöyle devam etti:

"142 kişi, ASKİ'de görevde yükselme sınavına giriyorlar. Şeflik, müdürlük sınavına giriyorlar. Bu arkadaşlarımızdan 70 kadar arkadaşımızın puanı düşürülüyor. 40 kadar arkadaşımızın puanı da yükseltiliyor. Yazılıda yüksek alanların puanı düşürülmüş, düşük olanların puanı da yükseltilmiş. Sayın Yavaş zaman zaman konuşmalarında diyor ki 'Ben mega proje yapmasam da vizyoner proje yapmasam da yapacağım tek nedir biliyor musunuz? Adaleti sağlayacağım, ehliyeti sağlayacağım, dürüst yönetim ortaya koyacağım'. Arkadaşlar bu sonuçlara baktığınız zaman bu sonuçlarda ne adalet var ne ehliyet var ne de liyakat var. Tam partizanca bir yönetim var."

Burhan, büyükşehir belediyesine İYİ Parti ve CHP referansıyla 5 bine yakın işçi alındığını öne sürerek, "'Hükümet torpil yapıyor, iltimas yapıyor' deniliyor. 'Biz bunları yapmayacağız' diyerek Ankaralıdan oy istiyorsunuz. 'Rozetsiz başkan olacağım' diyorsunuz, bu iddianızla da vuruluyorsunuz. Böyle bir adalet nerede var arkadaşlar?" diye konuştu.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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