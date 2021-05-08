ASKİ Çöğürlük Mahallesi'nin içme suyu hattını yeniliyor
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ASKİ Çöğürlük Mahallesi'nin içme suyu hattını yeniliyor

ASKİ Çöğürlük Mahallesi'nin içme suyu hattını yeniliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri Çine'nin Çöğürlük Mahallesi'nde yaklaşık 4 kilometrelik yeni hat oluşturuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarını yenileme projelerini mahalle mahalle sürdürüyor. Suyun daha verimli kullanılması için kent genelinde yoğun bir çalışma yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Çine'de yatırımlarını sürdürüyor. Çine'nin Çöğürlük Mahallesi'ndeki içme suyu terfi hattının yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki hat ile yıpranmış eski hattın yerine daha geniş borularla güçlü bir hat inşa ediliyor.

"Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım"

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Çöğürlük Mahalle Muhtarı Hayrettin Eriş, "Çöğürlük mahalle sakinlerimiz bu yapılan işten çok memnun. Eksi hat 1972 yılında yapılmış ve yaklaşık 50 yıllık bir zaman geçmiş üzerinden, hattın değişmesi gerekiyordu. Hayal ettiğimiz bir çalışmaydı şimdi gerçek oluyor. Biz çok sevinçliyiz. Bu iş için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. - AYDIN

ASKİ Çöğürlük Mahallesi'nin içme suyu hattını yeniliyor
ASKİ Çöğürlük Mahallesi'nin içme suyu hattını yeniliyor
ASKİ Çöğürlük Mahallesi'nin içme suyu hattını yeniliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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