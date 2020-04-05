ASKİ: Çankaya'da ana iletim hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyecek Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çankaya ilçesindeki Hürriyet Caddesi'nden geçen ana iletim hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde bugün 17.00'ye kadar su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çankaya ilçesindeki Hürriyet Caddesi'nden geçen ana iletim hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde bugün 17.00'ye kadar su kesintisi yapılacağını bildirdi. ASKİ'den yapılan açıklamada, kesintiden Cevizlidere, İlkadım, Aşağı Öveçler, Yukarı Öveçler, Sokullu Mehmet Paşa, Aziziye, Gaziosmanpaşa, Ayrancı, Ata, Huzur, Birlik, Hilal, Sancak, Akpınar, Karapınar, Gökkuşağı, Kırkkonaklar, Bademlidere, Kazım Özalp Mahalleleri ile civarının etkileneceği belirtildi. Kaynak: AA