ASKİ, bayram öncesi su tasarrufu ve kurban atıkları konusunda uyardı
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ASKİ, bayram öncesi su tasarrufu ve kurban atıkları konusunda uyardı

ASKİ, bayram öncesi su tasarrufu ve kurban atıkları konusunda uyardı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kurban Bayramı nedeniyle dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması ve suyun israf edilmeden kullanılması konusunda vatandaşları uyardı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kurban Bayramı nedeniyle dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması ve suyun israf edilmeden kullanılması konusunda vatandaşları uyardı.

ASKİ'den yapılan açıklamada, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Bayramda kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere değil belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkatİ çekerek, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları için çağrıda bulundu.

Ankara'nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten kanalizasyon hatlarının, atılan kurban atıkları ile çöpler nedeniyle zaman zaman işleyemez hale geldiğini belirten Öztürk, "Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Tıkanan hatların maddi kayıplara neden olduğunu, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"ASKİ olarak kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimizle Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz. Sokaklardaki mazgalların bazılarının sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ettik. Kurban atıklarının kanallara atıldığına tanık oluyoruz. Başkentlileri kurban atıklarını dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum."

Öztürk, suyu kullanırken bugünü, yarını ve komşuları düşünerek hareket edilmesini isterken, özellikle bahçe sulamalarında tasarrufu ön planda tutmak gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığının altını çizen Öztürk, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat hizmet vereceğini ifade etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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