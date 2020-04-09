ASKİ, Başkentin 30 yıllık su master planını hayata geçirecek Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent'in 30 yıllık su master planını hayata geçirecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent'in 30 yıllık su master planını hayata geçirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkentin 2024-2054 yıllarını kapsayan içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimi master planı için protokol imzalandı.

İmza töreninde, projeyi 42 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Master planı projesiyle Ankara'mızın 30 yıl içinde yapacağı çalışmalara ışık tutulacak." ifadelerini kullandı.

Projeyle, Ankara'nın mevcut içme suyu, atık su ve yağmur suyu sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla çevre ve insan sağlığını esas alan hizmetlerin sağlanması hedefleniyor.

Master planında, "su talebi ve su kaynakları yönetimi", "su, atık su ve yağmur suyu altyapısı", "içme suyu arıtma ve atık su arıtma", "kurumsal yapı", "finansal analiz ve yatırım programları" yer alıyor.

Kaynak: AA