Aşkı başının üstünde
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Aşkı başının üstünde

Aşkı başının üstünde
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'nu başının üstünde taşıyor. Güzel model, giydiği kıyafetlerde sevgilisinin isminin baş harfi "F" ile şıklığınıtamamlıyor. İşte detaylar...

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Güzel model Özge Ulusoy, 3 yıldır aşk yaşadığı iş adamı Faruk Çolakoğlu, ile görüntü vermemeye özen gösterse de giydiği kıyafetlerle "Aşkımız güzel gidiyor" mesajı veriyor.

38 yaşındaki Ulusoy'un önceki gün başına taktığı şapkasındaki "F" harfi dikkat çekti.

Instagram'dan soru-cevap yapan Ulusoy'a bir takipçisi, "Dünkü harfli şapkanız nereden ve F nedir?" diye sordu. Sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşan Özge Ulusoy, "F" harfinin aşkı Faruk Çolakoğlu olduğunu söyledi. Ulusoy'a "Aşkını başının üstünde taşıyor" yorumları yapıldı.

Aşkı başının üstünde
Aşkı başının üstünde

Kaynak: Snob Magazin

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