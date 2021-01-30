ASKİ, baraj ve göl kıyılarındaki atık ve çöpleri temizliyor
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ASKİ, baraj ve göl kıyılarındaki atık ve çöpleri temizliyor

30.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:24
ASKİ, baraj ve göl kıyılarındaki atık ve çöpleri temizliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, suların azalmasıyla baraj ve göl kıyılarında ortaya çıkan atık ve çöpleri temizleme çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, suların azalmasıyla baraj ve göl kıyılarında ortaya çıkan atık ve çöpleri temizleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Kurtboğazı Barajı'nda 53 personel ve 8 araç ile atık ve çöp temizleme çalışması yapıldı.

Buradaki çalışmalara katılan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Ankaralılara temiz ve kaliteli su verebilmek için arıtma tesislerindeki çalışmanın yanı sıra su havzalarının da temiz tutulması gerektiğini ifade etti.

Dünyada ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çeken Bozoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Havzalarımız yeterince yağış almadığı için birçok barajımızda suyun çekildiğini görüyoruz. Piknikçilerin, balık tutmaya gelenlerin attığı atıklar ne yazık ki su havzalarımızı kirletiyor. Suyun çekilmesiyle beraber kirlilik daha da ortaya çıktı. Şu anda Kurtboğazı Barajı başta olmak üzere birçok havzamızda ASKİ ekipleri temizlik yapıyor. Çevrede gördüğünüz üzere birçok plastik atık var. Bu atıkların havzalara gelmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas davranmalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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