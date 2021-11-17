ASKİ AYDIN'IN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Modern bir altyapi agi olusturarak, içme suyu ve atik su hizmetlerini sürdürülebilir bir sekilde saglayan Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) kent genelinde çalismalarini sürdürüyor. ASKI bu kapsamda, içme suyu hatlari ile birlikte, yagmur suyu, tarimsal sulama ve kanalizasyon hatlari olusturuyor.

Içme ve yagmur suyu hatlari yenileniyor

Bir yandan içme suyu hatlarini modern hale getiren bir yandan da yeni hatlar olusturan ASKI, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde içme suyu hatti çalismasi gerçeklestiriyor. Yapilan çalisma ile Akyeniköy Mahallesi'nin içme suyu sebekesi uzun ömürlü ve dayanikli borularla yenilenerek uzun yillar hizmet edecek duruma gelecek. Asiri yagislarda olusabilecek olumsuz durumlarin önüne geçmek için yagmur suyu hatlarini yenileyen ASKI ekipleri, Germencik ilçesi Istasyon Mahallesi'nde yagmur suyu hatti yapim çalismasi gerçeklestiriyor. Yapilan yagmur suyu alt yapisi ile Istasyon Mahallesi'ndeki yagmur sularini sorunsuz bir sekilde aktarilmasini saglayacak.

Yeni ve güçlü hatlar altyapi hatlari olusturuluyor

Kanalizasyon hatlarini yenilenmesi için de çalismalar sürerken kentin farkli noktalarinda eszamanli olarak yatirimlar gerçeklestiriliyor. Kanalizasyon hatlari yapim isleri kapsaminda; Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Köroglu Caddesi'nde, Didim'in Efeler Mahallesi Tütüncüler Caddesi'nde, Kusadasi'nin Güzelçamli Mahallesi Meselikuyu Caddesi'nde ve Davutlar Mahallesi'nin 6225 ile 1202 sokaklarinda ASKI ekipleri çalismalarini sürdürüyor.

Mahallelerinde yapilan ASKI hizmetlerinden memnuniyet duyduklarini belirten vatandaslar, hizli ve çözüm odakli çalismalar için Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

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