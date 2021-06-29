ASKİ Aydın'da çalışmalarını sürdürüyor
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ASKİ Aydın'da çalışmalarını sürdürüyor

ASKİ Aydın'da çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın altyapısını yenilemek ve güçlendirmek için milyonlarca liralık dev yatırımlarla kalıcı hizmetler sunan ASKİ, kentin dört bir yanında eşzamanlı olarak yatırımlarım çalışmalarına devam ediyor.

Aydın'ın altyapısını yenilemek ve güçlendirmek için milyonlarca liralık dev yatırımlarla kalıcı hizmetler sunan ASKİ, kentin dört bir yanında eşzamanlı olarak yatırımlarım çalışmalarına devam ediyor.

Hizmet odaklı çalışma anlayışıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde altyapı yenileme ve yapım işlerini sürdüren Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) son olarak 22.6 milyon TL yatırımla araç filosuna eklediği 39 yeni aracıyla hizmette hızını daha da arttırdı. Yükselen nüfus ile birlikte, gelişen kentin artan ihtiyaçlarını planlı bir şekilde yerine getiren ASKİ, Aydın'a kalıcı, işlevsel ve modern bir altyapı inşa ediyor. Bu hedefler doğrultusunda, içme suyu, içme suyu kaynak çalışması, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hattı yapım işlerini sürdüren ASKİ ekipleri, Çine, Yenipazar, Efeler, Nazilli, İncirliova, Kuyucak, Germencik, Koçarlı, Bozdoğan, Köşk, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor.

İçme suyu hatları yenileniyor, yeni kaynaklar oluşturuluyor

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışan ASKİ ekipleri, pek çok farklı noktada eş zamanlı olarak içme suyu hatlarını yeniliyor. Bu kapsamda yeni hatlar oluşturan ASKİ ekipleri; Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'nde, Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde, Nazilli'nin Hamidiye Mahallesi'nde, İncirliova'nın Arpadere Mahallesi'nde, Kuyucak'ın Çobanisa Mahallesi'nde, Koçarlı'nın Tekeli Mahallesi'nde ve Karpuzlu'nun Gölcük Mahallesi'nde içme suyu yapım çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ ekipler ayrıca, Nazilli'nin Yukarı Örencik Mahallesi'nde, Çine'nin Mutaflar Mahallesi'nde ile Bozdoğan'ın Dutağaç Mahallesi'nde içme suyu drenaj ve kaynak çalışması gerçekleştiriyor.

Yağmur suyu hatları güçleniyor

Büyük yatırımlarla kentin yağmur suyu altyapı ağını da genişleten ASKİ, İncirliova'nın Hacıaliobası Mahallesi'nde, Efeler'in Alanlı Mahallesi'nde ile Germencik'in Reisköy Mahallesi'nde yağmur suyu hattı yapım ve yenileme işlemlerine hızla devam ediyor.

Mahallelerinde çalışma yapılan vatandaşlar, ASKİ'nin çözüm odaklı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Kaynaklarımızı halkımızın konforlu ve sağlıklı bir kentte yaşaması için kullanıyoruz"

22 milyon 600 bin liralık yatırımla alınan 39 araçla ASKİ'nin gücüne güç kattıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın halkından aldığımız güç ile vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi dönemi ve dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk bizlerin hizmet üretmesini sağlayacak yatırımları engellemeyi başaramadı. Kaynaklarımızı halkımızın konforlu ve sağlıklı bir kentte yaşaması için kullanıyoruz. ASKİ çalışmaya, çalıştıkça da Aydın'ın altyapısını modern ve güçlü hale getirmeye devam edecek." dedi. - AYDIN

ASKİ Aydın'da çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ Aydın'da çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ Aydın'da çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ Aydın'da çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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