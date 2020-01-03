ASKİ Aydın'da çalışmalarına devam ediyor

03.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:39

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Aydın'ın dört bir tarafında çalışmalarına devam ediyor. Efeler ilçesinde de birçok noktada çalışmalar sürüyor.



Efeler Mahallesi'ndeki çalışmalarda eskimiş içme suyu hatlarının yenilenmesi bitirildi. Mahalledeki 1800 metre hat çalışmasında uzun yıllar sorunsuz kullanılabileceği polietilen borular kullanıldı. Girne Mahallesi'ndeki 2179 Sokak'ta yapılan çalışmalarda ise yağmur suyu hatlarının temizliği yapıldı.



Diğer taraftan Ata Mahallesi'ndeki Konfeksiyoncular Sitesi'nde ise cadde ve sokaklarda kanalizasyon hattı yapıldı. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA