ASKİ Ankara su kesintisi: 9 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 9 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
9 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 10.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.02.2022 19:00:00
Detay: MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ ; Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından iletim hattı yenileme çalışması kapsamında P26 pompa istasyonuna bağlantı çalışması yapılacağından dolayı 10.02.2022 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy mahalleleri