ASKİ Ankara su kesintisi: 9 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 9 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

9 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 10.02.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.02.2022 19:00:00

Detay: MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ ; Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından iletim hattı yenileme çalışması kapsamında P26 pompa istasyonuna bağlantı çalışması yapılacağından dolayı 10.02.2022 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy mahalleleri

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