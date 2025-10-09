ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ v Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya – Ahmet Taner Kışlası Mahallesi

Kesinti Başlangıç Saati: 09.10.2025 – 21:10

Kesinti Bitiş Saati: 09.10.2025 – 23:55

Etkilenen Bölgeler: Ahmet Taner Kışlası Mahallesi, İlko Sitesi tamamı, 2762 Sokak içi

Kesinti Nedeni: PVC içme suyu hattında meydana gelen arıza

Açıklama: Arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Yenimahalle – Yuva, Batı Sitesi, Ergazi, Turgut Özal Mahalleleri

Kesinti Başlangıç Saati: 09.10.2025 – 08:30

Kesinti Bitiş Saati: 09.10.2025 – 23:00

Etkilenen Bölgeler: Yuva Mahallesi, Batı Sitesi Mahallesi, Ergazi Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi (bir kısmı)

Kesinti Nedeni: İvedik Su Arıtma Tesisi kaynaklı dönüşümlü su dağıtımı

Açıklama: Üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kalecik – Çanşa Kale, Tabakhane, Ahiler Yenice, Cuma Saray, Ahikemal Şenyurt, Halit Cevri Aslangil, Seyit Balcı Sokak

Kesinti Başlangıç Saati: 09.10.2025 – 15:40

Kesinti Bitiş Saati: 09.10.2025 – 18:00

Etkilenen Bölgeler: Belirtilen mahalle ve sokaklar

Kesinti Nedeni: Uludere Baraj Arıtma sisteminde oluşan arıza

Açıklama: Arıza giderilmiş olup merkez depoların ve iletim hatlarının dolması beklenmektedir. Tahmini su verilme saati 18:00'dır. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz.

Beypazarı – İlçe Genelinde Bazı Mahalleler

Kesinti Başlangıç Saati: 09.10.2025 – 22:00

Kesinti Bitiş Saati: 10.10.2025 – 06:30

Etkilenen Bölgeler: İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer, Ayvaşık mahallelerinin bir kısmı

Kesinti Nedeni: Kuyulardaki debi düşüklüğü nedeniyle su kaynaklarının sınırlı olması

Açıklama: Su tüketiminin ölçülü yapılması önemlidir. İlave su kaynakları sağlama çalışmaları devam etmektedir. Tesislerde herhangi bir arıza bulunmamaktadır.

Çubuk – Atatürk Mahallesi

Kesinti Başlangıç Saati: 09.10.2025 – 23:15

Kesinti Bitiş Saati: 10.10.2025 – 09:00

Etkilenen Bölgeler: Atatürk Mahallesi, Şehit Ahmet Aydoğan Caddesi ve bağlı sokaklar

Kesinti Nedeni: Temiz içme suyu hattında oluşan arıza

Açıklama: Arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.