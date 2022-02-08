ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
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ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Şubat Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Şubat Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

8 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.02.2022 13:30:00

Tamir Tarihi: 8.02.2022 15:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK OSB MAHALLESİ ANADOLU BULVARI İYİ GÜN GROSS ÖNÜNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: İVEDİK OSB MAHALLESİ ANADOLU BULVARI VE CİVARI

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Su Kesintisi, Ankara, Gündem, Yaşam, Haber

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