ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler

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ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Haberler.com - Gündem
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ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Mart Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 8 Mart Salıgünü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

8 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 8.03.2022 09:15:00

Tamir Tarihi: 8.03.2022 16:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi tulumtas mahallesi serpmelerde su inşaat dairesi başkanlığınca üç adet @ 110 Luk bransman bağlantısı nedeniyle 08/03/2022 saat 09:15 16:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Parlementer 1 ve 2 siteleri Turkuaz sitesi Zirve konutları Son başak sitesi.

KALECİK

Arıza Tarihi: 8.03.2022 09:50:00

Tamir Tarihi: 8.03.2022 12:00:00

Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ertuğrul Platin Sokak üzerinde bulunan 90 PVC ana iletim arızası sebebiyle Halit Cevri Aslangil Mahallesinin bir kısmında saat 12:00 a kadar su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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