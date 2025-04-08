ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 8.04.2025 20:00:00

Detay: Gaziosmanpaşa mahallesi Uğur Mumcu caddesi no:54 Kanal ekiplerimizin yaptığı çalışma neticesinde açığa çıkan 150 lik şebeke hattı borusu ek yerinden atarak arızaya neden olmaması için çalışma bitene kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Gaziosmanpaşa, Büyükesat, Bademlidere, Bağcılar, Aşıkpaşa mahalleleri