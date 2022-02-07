ASKİ Ankara su kesintisi: 7 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Şubat Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 7 Şubat Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
7 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.02.2022 14:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI BANKNOT SİTESİ GİRİŞİNDE Ø100 LÜK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: UĞUR MUMCU MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI BANKNOT SİTESİ
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 7.02.2022 15:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 17:00:00
Detay: Kale mahallesi At Pazarı Sokak içi adresindeki içme suyu şebeke hattındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kale Mahallesi ve Atıfbey Mahallesinin bir kısmı.