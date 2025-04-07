ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.04.2025 10:45:00

Tamir Tarihi: 7.04.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Şentepe Mahallesi Eren Sokak üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Kısmı Esentepe Mahallesi Bir Kısmı.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 8.04.2025 16:00:00

Detay: Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması sebebiyle planlı su kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tandoğan mahallesi tamamı.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 8.04.2025 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Alsancak Mahallesi içerisindeki basınç kırıcı vananın arızalanmasından dolayı vana değişimi yapılması planlanmıştır. Bahsi geçen çalışmanın yapılabilmesi için planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi geneli, 30 Ağustos Mahallesi ve Süvari Mahallesi'nin bir kısmı