ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 09:10

Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 - 23:00

Detay:

Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda bazı mahallelerde su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 17:00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 23:55

Detay:

Planlı su kesintisi: Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle idaremiz tarafından yeni hat imalatı tamamlanmış ve hatlara su verilmiştir. Ancak Ankara genelinde hatların dolması ve herkesin su alması belirli bir zaman alacağından, bu süreçte Mamak ilçesinde belirtilen saatler arasında su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler:

Mamak ilçesi geneli

ALTINDAĞ (1)

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 13:00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 23:55

Detay:

Sayın abonelerimiz, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bazı bölgelerde gün içerisinde su kesintisi veya basınç düşüklüğü görülebilecektir.

Etkilenen Yerler:

Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 23:55

Detay:

Sayın abonelerimiz, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bazı bölgelerde gün içerisinde su kesintisi veya basınç düşüklüğü görülebilecektir.

Etkilenen Yerler:

Keçiören ilçesi geneli