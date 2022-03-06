ASKİ Ankara su kesintisi: 6 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 6 Mart Pazar günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

6 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

HAYMANA

Arıza Tarihi: 3.03.2022 07:00:00

Tamir Tarihi: 3.03.2022 18:00:00

Detay: HAYMANA MERKEZ MAHALLELERİNİN İÇMESUYU KAYNAĞI OLAN TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞDEĞİRMEN İÇMESUYU TESİSİMİZDE POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMEKTEDİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KAYABAŞI MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ.

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