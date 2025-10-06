ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya İlçesi

Arıza Tarihi: 05.10.2025 – 18:30

Tamir Tarihi: 06.10.2025 – 23:55

Detay:

Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlara yeterli su verilemeyecek olup, il genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir.

Çankaya ilçesinde aşağıda belirtilen mahallelerde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Mahalleler:

Akpınar, Anıttepe, Arka Topraklık, Aşağı İmrahor, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cebeci, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çankaya, Devlet, Dilekler, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, 50. Yıl, Emek, Ertuğrulgazi, Erzurum, Esatoğlu, Eti, Fakülteler, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İleri, İlkadım, İlkbahar, İlker, İncesu, Karapınar, Karataş, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kocatepe, Korkutreis, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Mebusevleri, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Orta İmrahor, Osman Temiz, Ön Cebeci, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sağlık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Topraklık, Umut, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, 100. Yıl, Zafertepe mahalleleri.

Kazan İlçesi

Arıza Tarihi: 06.10.2025 – 09:10

Tamir Tarihi: 07.10.2025 – 23:00

Detay:

Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle su depolarındaki seviye düşmüş olup, bazı mahallelerde su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi.

Polatlı İlçesi

Arıza Tarihi: 06.10.2025 – 10:05

Tamir Tarihi: 06.10.2025 – 17:00

Detay:

Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Üçpınar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesi hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı.

Polatlı İlçesi

Arıza Tarihi: 06.10.2025 – 12:45

Tamir Tarihi: 06.10.2025 – 21:00

Detay:

Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Zafer Mahallesi.

Mamak İlçesi

Arıza Tarihi: 06.10.2025 – 17:00

Tamir Tarihi: 08.10.2025 – 23:55

Detay:

Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı olarak idaremiz tarafından yeni hat imalatı tamamlanmıştır ve hatlara su verilmiştir. Ancak, Ankara geneli hatların dolması ve suyun tüm bölgelere ulaşması belirli bir süre alacaktır.

Bu süreçte Mamak ilçesinde belirtilen saatler arasında su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Mamak ilçesi genelinde.

Altındağ İlçesi

Arıza Tarihi: 06.10.2025 – 13:00

Tamir Tarihi: 08.10.2025 – 23:55

Detay:

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu durum İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğüne neden olmuş ve bazı bölgelerde gün içerisinde su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Mahalleler:

Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri.