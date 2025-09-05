ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 5.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 6.09.2025 08:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.09.2025 22:20:00

Tamir Tarihi: 6.09.2025 02:00:00

Detay: Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Zafer Mahallesi Bir Bölümü