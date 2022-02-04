ASKİ Ankara su kesintisi: 4 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 4 Şubat Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

4 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 4.02.2022 11:30:00

Tamir Tarihi: 4.02.2022 18:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Köşk mahallesi Anavatan caddesi içerisinde meydana gelen Q 500 lük ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: UYANIŞ – KÖŞK – ADNANMENDERES – AKTEPE – YEŞİLÖZ – YEŞİLTEPE - BAĞLARBAŞI - ŞENYUVA – ÇALDIRAN MAHALLELERİ.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 4.02.2022 12:15:00

Tamir Tarihi: 4.02.2022 16:00:00

Detay: Ayaş, Emine Tevkifa Ayaşlı mahallesi Zafer sitesi içerisindeki 90' lık dağıtım hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Emine Tevfika Ayaşlı mahallesi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 4.02.2022 15:00:00

Tamir Tarihi: 4.02.2022 18:00:00

Detay: Altındağ ilçesi ,Kale mahallesi At pazarı Sokak içindeki İçme suyu Şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Kale Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 4.02.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 4.02.2022 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ ATATÜRK ORMAN ÇİFLİĞİ ARAZİSİ İÇİNDE Ø500 LÜK DUKTİL ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ TÜRK TRAKTÖR,ANKAPARK,CUMHURBAŞKANLIĞI,TİMAŞ,GÜVERCİNLİK CADDESİ,SİLAHTAR CADDESİ FİŞEK FABRİKASI VE CİVARI

Haberler.com - Gündem