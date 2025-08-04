ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Karasu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 4.08.2025 10:05:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Çanıllı Mahallesinde Enerjisa Bakım Onarım Çalışması Yapacağından Dolayı Su kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Çanıllı Çiğdemci, Uluyol Mahalleleri.

MAMAK

Arıza Tarihi: 4.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 04.08.2025- SAAT:10:00 TAMİR TARİHİ: 04.08.2025- SAAT: 19:00 DETAY : MAMAK İLÇESİ ŞEHİT CENGİZ TOPEL MAHALLESİ ZİYA ORALAY CADDE İÇİNDE Ø 100 LÜK DUKTİL BORU İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER:TÜRKÖZÜ MAHALLESİ TAMAMI ŞEHİT CENGİZ TOPEL MAHALLESİ ALT KOTLAR

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.08.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi bir kısmı, Gazi Mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.08.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 19:00:00

Detay: MAMAK İLCESİ ZİYA ORALAY CAD İÇİNDE 100 LÜK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR, SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AŞIK PAŞA MAH ,ZAFER TEPE MAH, ÇAMLITEPE, ERTUĞRUL GAZİ MAH, DİLEKLER MAH , İNCESU MAH ORTA İMRAHOR MAH BOZTEPE MAH, ARKA TOPRAKLIK, İLERİ MAHALLELERİ VE CİVARI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 4.08.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MERKEZ MAHALLESİ OĞUZLAR SOKAKTA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KAZI ESNASINDA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERDİĞİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MERKEZ DUMLUPINAR MAH. MELİHŞAH MAH.VE CİVARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.08.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 23:00:00

Detay: ALACAATLI MAHALLESİ 4982 CADDE İÇİNDE BULUNAN 160 LIK PE ŞEBEKE İLETİM HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ALACAATLI MAHALLESİ BİR KISMI, ALACAATLI KÖYÜ ÜST KOTLARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 4.08.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Karabent Caddesinde oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Karabent Caddesi Ve TOKİNİN Bir Kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 4.08.2025 16:45:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ 1081 SOKAK Ø 225 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İNCEK MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 4.08.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Şehit Harun Turak Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi köy içi ve Gökçe kent Sitesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 3.08.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 4.08.2025 17:00:00

Detay: AKYURT GÜZELHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI 33 CADDE DE MEYDANA GELEN ENERJİ SA KAYNAKLI ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: 33.CADDE CİVARI