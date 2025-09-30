ASKİ Ankara su kesintisi! 30 Eylül-1 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

Arıza Tarihi: 30.09.2025 - 08:45

Tamir Tarihi: 01.10.2025 - 08:30

Detay: Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmıştır. Bu nedenle plansız su kesintisi yapılmış olup gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gaziosmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Mevlâna, Osmaniye Mahalleleri ve Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi

Çankaya

Arıza Tarihi: 30.09.2025 - 09:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 - 23:55

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle su depolarındaki seviyenin düşmesi sonucunda bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi

Etimesgut

Arıza Tarihi: 30.09.2025 - 08:30

Tamir Tarihi: 01.10.2025 - 08:30

Detay: Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmıştır. Bu nedenle plansız su kesintisi yapılmış olup gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan, Yeşilova, Fatih Sultan, Erler (kısmen) Mahalleleri

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 30.09.2025 - 00:00

Tamir Tarihi: 01.10.2025 - 23:55

Detay: Kesikköprü hattından Ankara'ya günlük 530 bin m³ su üç hat üzerinden verilmekteydi. Ancak 17.09.2025'te bir hatta, 27.09.2025'te ise ikinci hatta arıza meydana gelmiştir. Şu anda yalnızca bir hattan günlük 230 bin m³ su verilebilmekte olup şehir genelinde yaklaşık 250 bin m³ su açığı oluşmuştur. Arızalı hatların çelik boru döşeme çalışmaları devam etmektedir ve yaklaşık bir hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi (tamamı), Oyuklu Bağlak Mevkii ve TOKİ, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Hurdacılar Sitesi, Yuva Mahallesi (tamamı) ve Mermerciler Sitesi, Karacakaya Mahallesi ve Mebuskent Sitesi, Batıkent Natura Sitesi, Turgut Özal Mahallesi, Serhat Mahallesi, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, Özevler, Mehmet Akif Ersoy, Karşıyaka, Anadolu, Ergenekon, Esentepe, Yunus Emre, Beştepe, Çiğdemtepe, Kaletepe, Barıştepe Mahalleleri

Altındağ

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 08:00

Detay: Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 pompa istasyonu durdurulacaktır. Bu sebeple Altındağ ilçesinde zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerin 02.10.2025 Perşembe günü saat 20:00'den sonra su alması öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahalleleri

Mamak

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 23:55

Detay: Ankara'nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu sebeple hatlara yeterli su verilemeyecek olup Ankara genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Mamak ilçesinde belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Başak, Ekin, Bostancık, Gökçeyurt (üst kot), Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Misket (alt kot), Çağlayan (alt kot), Hürel, Gülveren, Diriliş, Altınevler, Şafaktepe (alt kot), Demirlibahçe (alt kot), Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Kusunlar, Kayaş, Küçükkayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kırıkköy, Bayındır, Yeni Bayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan, Karşıyaka, Üreğil Mahalleleri

Beypazarı

Arıza Tarihi: 30.09.2025 - 14:00

Tamir Tarihi: 01.10.2025 - 07:00

Detay: Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunu devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve sınırlı su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır. Tesislerde herhangi bir arıza bulunmamaktadır.

Etkilenen Yerler: İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer Mahalleleri ile Ayvaşık Mahallesi'nin bir kısmı