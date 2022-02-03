ASKİ Ankara su kesintisi: 3 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 3 Şubat Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

3 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

BALA

Arıza Tarihi: 3.02.2022 15:25:00

Tamir Tarihi: 3.02.2022 20:30:00

Detay: Bala Alparslan türkeş bulvarı depo girişi ana iletim hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Bala Kartaltepe mah Göztepe mah ismetpaşa mah hamidiye mah Şentepe mah

AKYURT

Arıza Tarihi: 3.02.2022 16:00:00

Tamir Tarihi: 5.02.2022 17:00:00

Detay: AKYURT GÜZELHİSAR MAHALLESİ EFES CAM YANINDA BULUNAN YOL KAYMASINDAN DOLAYI BAZI FABRİKALAR DA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR

Etkilenen Yerler: GÜZELHİSAR MAHALLESİ EFES CAM CİVARI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 3.02.2022 16:30:00

Tamir Tarihi: 3.02.2022 18:30:00

Detay: Pursaklar İlçesi, Fatih mahallesi dergah sokak içinde 225'lik Pvc içmesuyu şebeke hattında oluşan hasar nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mahallesi bir kısmı, Fatih mahallesi bir kısmı

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