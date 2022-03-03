ASKİ Ankara su kesintisi: 3 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 3 Mart Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

3 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

HAYMANA

Arıza Tarihi: 3.03.2022 07:00:00

Tamir Tarihi: 3.03.2022 18:00:00

Detay: HAYMANA MERKEZ MAHALLELERİNİN İÇMESUYU KAYNAĞI OLAN TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞDEĞİRMEN İÇMESUYU TESİSİMİZDE POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMEKTEDİR. VERDİĞİMİZ RAHATZILIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KAYABAŞI MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ.

POLATLI

Arıza Tarihi: 3.03.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.03.2022 13:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Kısmı.

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