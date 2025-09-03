ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.09.2025 23:00:00

Tamir Tarihi: 4.09.2025 23:00:00

Detay: Yakacık Pompa istasyonundaki pompa arızası nedeniyle Memlik Mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır. Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın pompa değişme çalışmalarının sona ermesi ile birlikte arıza giderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Memlik Mah (köyü) Dervişler sitesi, Güneykent Bahçelievler sitesi, Kırklar yapı sitesi Memlik yolu üzeri 3602 CAD ve 3603 sokak civarları.

POLATLI

Arıza Tarihi: 3.09.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.09.2025 20:00:00

Detay: Sayın Abonemiz, İlçemize su temini sağlayan İvedik Arıtma Tesisi depo seviyelerinin düşmesi ve barajlarımızdaki düşük su seviyeleri nedeniyle yeterli miktarda su alınamamaktadır. Ayrıca Kesikköprü Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza da bu süreci etkilemiştir. Bu nedenle 03.09.2025 Çarşamba günü 10:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mah., Şehitlik Mah., bir kısmı ile Şentepe Mah., Esentepe Mah., Gülveren Mah. tamamı

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 3.09.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 12.09.2025 12:30:00

Detay: Şereflikoçhisar Yeşilova Mahallesinde oluşan Şebeke Dağıtım hattı arızası nedeniyle saat 09:30-12:30 arası 3 saatlik su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeşilova, Tuzla, Emek, Hacıenbiya Mahalleleri