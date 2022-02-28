ASKİ Ankara su kesintisi: 28 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 28 Şubat Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

28 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 27.02.2022 14:40:00

Tamir Tarihi: 27.02.2022 17:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Taşpınar mahallesi 2881 sokakta @ 110 HDPE borudaki arıza nedeniyle 27/02/2022 saat 14:30 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi.

MAMAK

Arıza Tarihi: 27.02.2022 15:30:00

Tamir Tarihi: 27.02.2022 20:00:00

Detay: Ekin mah. 1624. sokak içinde ani olarak oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ekin mahallesi 1624 sokak ve çevresi , Başak mahallesi 1654,1655 sokaklar ve çevresi

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