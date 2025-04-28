ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 28.04.2025 18:00:00

Detay: Keçiören ilçesi Karakaya mahallesi Doğu caddesi içerisinde Q- PE 110 Luk ana iletim hattında meydana gelen arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Karakaya mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.04.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokak Ve Civarı