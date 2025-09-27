ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.09.2025 – 22:00

Tamir Tarihi: 27.09.2025 – 07:00

Detay:

Sayın abonelerimiz; aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunu devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız sürmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir arıza bulunmamaktadır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler:

Beypazarı ilçesi genelinde; İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer ve Ayvaşık mahalleleri.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.09.2025 – 09:30

Tamir Tarihi: 28.09.2025 – 23:00

Detay:

Planlı su kesintisi: EnerjiSA tarafından yapılacak olan trafo bakım-onarım çalışması sebebiyle P-11 İçme Suyu Terfi İstasyonu'na enerji verilemeyecektir. Bu nedenle geniş çaplı su kesintisi yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler:

Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik ve Solfasol mahallelerinin tamamı; Battalgazi ve Doğantepe mahallelerinin üst kotları.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.09.2025 – 09:30

Tamir Tarihi: 28.09.2025 – 23:00

Detay:

Planlı su kesintisi: EnerjiSA tarafından yapılacak olan trafo bakım-onarım çalışması sebebiyle P-11 İçme Suyu Terfi İstasyonu'na enerji verilemeyecektir. Bu nedenle su kesintisi yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler:

Başak, Ekin, Bostancık, Altıağaç, Karaağaç, Harman mahalleleri ile Hüseyingazi Mahallesi'nin üst kotları.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.09.2025 – 15:00

Tamir Tarihi: 27.09.2025 – 16:00

Detay:

Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Marmara Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Marmara Sokak ve civarı.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.09.2025 – 09:45

Tamir Tarihi: 27.09.2025 – 17:00

Detay:

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde müteahhit firma tarafından yapılan çalışma nedeniyle kontrol amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı.

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.09.2025 – 11:20

Tamir Tarihi: 27.09.2025 – 16:00

Detay:

Akyurt ilçesi İstiklal Mahallesi Göktürk Caddesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde müteahhit firma tarafından yapılan çalışma nedeniyle kontrol amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

İstiklal Mahallesi'nin bir kısmı.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.09.2025 – 11:45

Tamir Tarihi: 27.09.2025 – 17:00

Detay:

29 Ekim Mahallesi Altay Sokak'ta meydana gelen şebeke hattı arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

29 Ekim Mahallesi'nin bir kısmı ve Menderes Mahallesi'nin bir kısmı.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.09.2025 – 11:40

Tamir Tarihi: 27.09.2025 – 17:00

Detay:

Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi 525. Sokak'ta, 100'lük içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

525. Sokak, 526. Sokak ve Orman Bölge Müdürlüğü.