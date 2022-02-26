ASKİ Ankara su kesintisi: 26 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Şubat Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 26.02.2022 08:10:00

Tamir Tarihi: 26.02.2022 12:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASIN DAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM SOKAK VE BİR KISMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 26.02.2022 14:20:00

Tamir Tarihi: 26.02.2022 18:00:00

Detay: Oran Şehri Mahallesi Faik Öztırak Sokak içerisinde ani oluşan Ø100'lük temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Oran Şehri Mahallesi ve civarı

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