ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.03.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 26.03.2025 19:00:00

Detay: BALA,BAHCEKARADALAK MAHHALESİ İÇMESUYU DEPOSU VANA ODASINDA TAMİRAT ÇALIŞMASI YAPILAÇAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BAHCEKARADALAK MAH

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.03.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 26.03.2025 17:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Şentepe Mahallesi Doğan Caddesi ile Seçkin sk üzerindeki yeni su şebeke hattı imalatı ve yeni su bağlantısı çalışması nedeniyle Planlı su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi, Gülveren mahallesi, Esentepe mahallesi