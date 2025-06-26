ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 26.06.2025 15:45:00

Tamir Tarihi: 26.06.2025 17:00:00

Detay: İşmetpaşa Mahallesi Toki Yolu Güzergahında Bulunan Ø110 mm. çapında Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: İsmetpaşa Geneli

POLATLI

Arıza Tarihi: 26.06.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.06.2025 22:45:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Şentepe Mahallesi Kızılçam Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 26.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 26.06.2025 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi saraycık mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Saraycık mahallesinin bir kısmı