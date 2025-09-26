Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 26.09.2025 14:50:00

Tamir Tarihi: 26.09.2025 23:00:00

Detay: Ergazi Mahallesi 1826 Cadde içerisinde 100 lük çelik boru değişimi sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ergazi mahallesi 1825 ve 1826 sokak ve civarları

POLATLI

Arıza Tarihi: 26.09.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 26.09.2025 19:00:00

Detay: Gülveren Mahallesi Sema Sokakda bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah Bir kısmı

500
