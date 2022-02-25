ASKİ Ankara su kesintisi: 25 - 26 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 25 Şubat Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

25 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

24 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 24.02.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2022 18:00:00

Detay: Çankaya Çiğdem mahallesinde bulunan TSW 3 Su deposunda, Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 24.02.2022 tarihinde saat 08:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çiğdem mahallesi, Kızılırmak mahallesi, Çukurambar mahallesi, İşçi blokları mahallesi

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