ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

MAMAK

Arıza Tarihi: 25.09.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.09.2025 23:55:00

Detay: Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan Ankara İli Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi Libya Caddesi ile Olgunlar Caddesi köşe ve Kıbrıs Caddesi ile Dede Efendi Caddesi köşesinde içme suyu şebeke Ø500'lük çelik boru hattında arıza bakım onarım çalışması yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıtepe Mahallesi, Dilekler Mahallesi, Arka Topraklık Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Kültür Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Zafertepe Mahallesi, Aşıkpaşa Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Orta İmrahor Mahallesi ve İmrahor Mahallesi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.09.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 25.09.2025 23:55:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Bir kısmı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.09.2025 11:10:00

Tamir Tarihi: 25.09.2025 23:55:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi. Aliya İzzet Begoviç Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Bir kısmı.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 25.09.2025 11:05:00

Tamir Tarihi: 25.09.2025 15:00:00

Detay: Ayaş Hacıveli Mahallesi 160'lık PVC ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hacıveli Mahallesi, Hacırecep Mahallesi.