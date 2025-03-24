ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.03.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 24.03.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut ilçe sınırları içerisinde meydana gelen içmesuyu arızası sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Bayraktar Caddesi Gıdacılar Caddesi Aksoy Caddesi Dağyaka Caddesi ve bağlı sokaklar Saray Caddesi Gimat Kooperatifi

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.03.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 24.03.2025 16:00:00

Detay: .Bostancık mahallesi Bastancık caddesi içinde ani olarak Q300 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Bostancık mahallesi nin alt kotları etkilenmektedir

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.03.2025 16:20:00

Tamir Tarihi: 24.03.2025 21:00:00

Detay: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH 415 CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI I SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAH BİR KISMI.