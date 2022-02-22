ASKİ Ankara su kesintisi: 22-23 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 22 Şubat Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

22ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 22.02.2022 10:45:00

Tamir Tarihi: 22.02.2022 17:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde Müteahhit firma çalışması nedeniyle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 22.02.2022 15:30:00

Tamir Tarihi: 22.02.2022 17:00:00

Detay: Kale Mahallesi Yasa Sokak içindeki içme suyu şebeke hattındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Kale Mahallesi

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