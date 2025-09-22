ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

SİNCAN

Arıza Tarihi: 22.09.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 22.09.2025 23:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Yenihisar mahallesi levent caddesi içerisinde oluşan branşman bağlantı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yenihisar mahallesi ve Malıköy mahallesi tamamı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 23.09.2025 07:00:00

Detay: Bugünden itibaren 17-18-19-20-21-22-23 Eylül tarihlerinde her gün saat 22:00 de , mevcut su şebeke sisteminin iyileştirilmesi, devam eden kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle sistemimize ulaşan suyun azalması sebepleriyle düzenli su kesintisine gidilecektir. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 22.09.2025 14:25:00

Tamir Tarihi: 22.09.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesinde Enerjisa bakım onarım çalışması yapacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler Mahallesi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 22.09.2025 14:50:00

Tamir Tarihi: 22.09.2025 21:00:00

Detay: Depolarda Su seviyesi azaldığından dolayı basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Yoğun kullanımdan dolayı belirli noktalara su çıkmamaktadır. Depolarda su seviyesi arttıkça hatlar normale dönecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Başpınar Mahallesi, Feridun Çelik Mahallesi, Doğantepe Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 22.09.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 22.09.2025 22:45:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah. bir kısmı.