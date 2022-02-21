ASKİ Ankara su kesintisi: 21-22 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 21 Şubat Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

21 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 21.02.2022 11:30:00

Tamir Tarihi: 21.02.2022 18:30:00

Detay: Hasanoğlan Fatih mahallesi Fatih caddesi içerisinde F 500 lük şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: FATİH MAH ALT KISIMLARI BAHÇELİEVLER MAH

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 21.02.2022 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.02.2022 20:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Karagedik Mahallesi Atatürk caddesinde Q 140 HDPE hattaki bransman bağlantısı nedeniyle 21/02/2022 saat 15:00 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Karagedik Mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 21.02.2022 15:30:00

Tamir Tarihi: 21.02.2022 18:00:00

Detay: Keklikpınarı Mahallesi 891 Sokak içerisinde bulunan T-16 su deposunda Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından bakım-onarım çalışması yapılacağından su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Akpınar Mahallesi, Aşağı Dikmen Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, İlker Mahallesi, Metin Akkuş Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Sancak Mahallesi, Huzur Mahallesi ve civarı

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