ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAZAN

Arıza Tarihi: 20.06.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 21.06.2025 17:00:00

Detay: Kahramankazan ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yoğun kullanımdan kaynaklı içme suyu problemi yaşandığından dolayı su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Orhaniye Mahallesi ( sanayi bölgesi) Dağyaka Mahallesi (sanayi bölgesi) Saray Mahallesi, Köy içi Çaniçi Caddesi ve bağlı sokaklar Atom Caddesi ve bağlı sokaklar 688 Cadde ve bağlı sokaklar 614 Cadde ve bağlı sokaklar Gimat Caddesi ve bağlı sokaklar Dağyaka Caddesi ve bağlı sokaklar

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Arıza Tarihi: 17.06.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 23.06.2025 23:00:00

Detay: Kahramankazan ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yoğun kullanımdan kaynaklı içme suyu problemi yaşandığından dolayı su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve İymir Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 21.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2025 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : YAKACIK MAHALLESİ 3585 CAD İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3585 CAD VE CİVARI.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 21.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2025 15:00:00

Detay: Altınova Mahallesi Okul Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebek hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi

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Arıza Tarihi: 21.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2025 15:00:00

Detay: Sirkeli Yeşilova Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebek hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yeşilova ve Yeşilyurt Mahalleleri

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.06.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü,

MAMAK

Arıza Tarihi: 21.06.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 21.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Kıbrıs köyü mahallesi 2067/1 sokak içinde ani olarak oluşan Q90 lük HDPE boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 21.06.2025 tarihinde Cumartesi günü 15:25 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.Etkilenen yerler: 2067/1 sokak ile üst kotları etkilenmektedir.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler: 2067/1 sokak ile üst kotları etkilenmektedir.