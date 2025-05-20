ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.05.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe mahallesi Hacılar Köprüsü Sokakta oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe mahallesi Hacılar Köprüsü Sokak Ayvaşık Alparslan Türkeş Bulvarı Ve Civarı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 20.05.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 23:50:00

Detay: Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi İstasyon Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atakent Mahallesi, Topçu Mahallesi, Elvan Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 20.05.2025 15:10:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi İstasyon Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ahi evran mahallesi, istasyon mahallesi, plevne mahallesi ve atatürk mahallesi tamam.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 20.05.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 18:00:00

Detay: Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi ile 2580 Cadde köşede ani oluşan Ø100'lük şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Koru Mahallesi, Ümit Mahallesi ve civarı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 20.05.2025 17:10:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 19:10:00

Detay: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi içerisinden bulunan 90'lik Pvc içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.05.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü, Cumhuriyet Mahallesi Bir Bölümü, Fatih Mahallesi Bir Bölümü, Zafer mahallesi bir bölümü, Yeni mah bir bölümü