ASKİ Ankara su kesintisi: 2 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 2 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
2 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 2.02.2022 14:30:00
Tamir Tarihi: 2.02.2022 16:30:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Fatih mah Kına sokak içerisinde pvc 110 luk boruya kanal çalışması esnasında muteahhit tarafından verilen arıza nediyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih mah. Fatih cad. ve cİvarı
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