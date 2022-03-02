ASKİ Ankara su kesintisi: 2 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 2 Mart Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

2 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 2.03.2022 09:30:00

Tamir Tarihi: 2.03.2022 15:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde oluşan arıza nedeniyle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü, Esentepe Mahallesi Bir Bölümü

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