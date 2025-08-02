ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 2.08.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Berat Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz Mahallesi, Şehit Ali Mahallesi ve Bilgisayarcılar Sitesi

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 2.08.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 2.08.2025 19:00:00

Detay: Kızılcahamam Terfi İstasyonu K6 Pompası Elektrik Arıza Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Oluşacağından Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akçay Mahallesi Üst Kotları, Karşıyaka, İsmetpaşa ve Yenice Mahallelerinin Alt (Civarları) Kotları

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.08.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 2.08.2025 20:00:00

Detay: KORU MAH ANKARALILAR CADDEDİ GORDİON AVM ÖNÜ 110 LUK PE ŞEBEKE İLETİM HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KORU MAH BİR KISMI ÇAYYOLU MAHALLESİ BİR KISMI

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Arıza Tarihi: 2.08.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 2.08.2025 23:00:00

Detay: : ÇANKAYA İLÇESİ YUKARI DİKMEN MAHALLESİ ,638.CADDE İÇİ, 100 LÜK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR, SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YUKARI DİKMEN MAHALLESİ ÜST KOTLARI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 2.08.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 2.08.2025 22:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ ÖRENCİK MAHALLESİ 79 CADDE'DE Ø 110 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÖRENCİK MAHALLESİ