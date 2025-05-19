ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.05.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.05.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Cengiz Dağcı Caddesi üzerinde Alt yapı çalışması esnasında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mahallesi Geneli

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 20.05.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi içinde içmesuyu hattının deplase çalışması yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı , özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstasyon Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari Mahallesi, Piyade Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi, Alsancak Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 19.05.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 19.05.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi 115.Yıl Sokakta oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi 115.Yıl Sokak ,Hastane Ve Civarı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 19.05.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 19.05.2025 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ KARGIN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: KARGIN MAHALLESİ

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Arıza Tarihi: 19.05.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 19.05.2025 20:00:00

Detay: ESENBOĞA MAHALLESİ TALAT SOKAKTA OLUŞAN 90 LIK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNİTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ MELİHŞAH YOLU