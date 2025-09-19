Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.09.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 19.09.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Uzay Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENEN YERLER:

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi bir kısmı.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 19.09.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2025 19:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Belediye caddesi içerisinde Türk Telekom yüklenici firma Beratem A.Ş tarafından içme suyu şebeke hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi bir kısmı - Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı -Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı - Merkez Mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 19.09.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2025 17:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1675 Sk içerisinde içme suyu hattından oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: 1675 Sk. ve1620 Cd. civarı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 19.09.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 19.09.2025 21:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ MEHMETÇİK CADDESİ Ø 110 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
