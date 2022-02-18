ASKİ Ankara su kesintisi: 18-19 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 18 Şubat Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

18 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 18.02.2022 15:20:00

Tamir Tarihi: 18.02.2022 17:00:00

Detay: KALE MAHALLESİ YASA SOKAK NO:18 NUMARADAKİ İÇMESUYU ŞEBEKESİNDEKİ ARIZA ONARIM ÇALIŞMASI

Etkilenen Yerler: KALE MAHALLESİ BİR KISMI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 18.02.2022 15:20:00

Tamir Tarihi: 18.02.2022 19:00:00

Detay: MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 343 CADDE YDA LİFE İŞ MERKESİ ARKASINDA OLUŞAN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YDA BLOKLARI VE ASELSAN.

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